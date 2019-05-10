Уехавший из России журналист подсказал Зеленскому тактику борьбы с властями РФ

Уехавший из России журналист Савик Шустер рассказал, какой тактики борьбы с властями РФ следует придерживаться избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Шустер отметил, что с Москвой нужно бороться не военным путем, а экономически. По мнению журналиста, Зеленский должен сделать из Украины благополучную страну, пишет интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее в пятницу сообщалось, что в окружении Владимира Зеленского обозначили самую тяжелую проблему сегодняшней Украины. Как заявил представитель команды нового главы государства Святослав Юраш, это продолжающийся военный конфликт в Донбассе.