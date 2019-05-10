В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив, которые ранее были озвучены в Международном трибунале по морскому праву в Гамбурге. Власти республики сочли их "абсолютно неуместными".

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов прокомментировал намерение украинского МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с просьбой принять принудительные меры по отношению к России. Целью данного обращения является освобождение украинских кораблей и моряков, которые ранее были задержаны за пересечение российской границы.