Педофил из Англии занимался в ООН защитой прав детей

Бывший сотрудник Детского Фонда Англии Питер Ньюэлл приговорён к тюремному сроку за совершение действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Питер был не простым человеком. Он на протяжении нескольких лет принимал активное участие в создании законов, защищающих права ребёнка.



Ньюэлл даже написал учебное пособие по реализации прав детей. Активно выступал против любого насилия над детьми в семье. Им была разработана концепция, целью которой является защита подростков от любого насилия. Организация, созданная Ньюэллом каждый год получала финансирование от Евросоюза. На правовые положения, разработанные «педофилом» опирались международные организации и институты, в том числе ООН. Как говорил сам Ньюэлл: "...лучшим наказанием за нарушение прав ребёнка станет уголовная ответственность для родителей".



Противники данного закона посчитали, что в случае его принятия, государство будет активно вмешиваться в семейную жизнь. Помимо этого, данные законы позволят таким людям как Ньюэлл получать неконтролируемый доступ к чужим детям.



В итоге 77-летний Питер Ньюэлл получил шесть лет и восемь месяцев тюрьмы за неоднократное сексуальное насилие над 12-летним мальчиком.



