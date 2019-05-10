В Сейме Латвии обсудили положение крымских татар

Парламент Латвии признал депортацию 1944 года геноцидом против крымско-татарского народа.

Сейм Латвии в связи с 75-летней депортацией крымских татар властями СССР принял заявление и рассмотрел его.

В заявлении речь идет о том, что исторические источники указывают на целенаправленное осуществление геноцида в советский период против многих этнических групп, которые проживала на территории СССР.

Геноцид существовал и против крымских татар. Цель – уничтожение культуры и исторического наследия, а также изгнание крымских татар с их исторической родины.

Естественно, что был поднят вопрос о том, что Россия пять лет назад незаконно аннексировала Крым. По мнению депутатов парламента, Латвия осуждает данную политику РФ в отношении крымских татар.

Рихардс Колс, председатель комиссии Сейма по внешним делам: «Те крымские татары, которые не принимают российское гражданство и не признают, что Крым – территория РФ ( не признают незаконную аннексию Крыма), сталкиваются с дискриминацией. Что происходит? Им запрещен допуск к образованию, медицинским услугам. Запрещено использовать родной язык и поддерживать свою культуру. Немыслимо, что крымские татары проходят через такие унижения. Они насильственно угнетаются и преследуются. И далее такое может происходит. История может повториться».

Такова позиция официальной Латвии.

В марте ЕС высказал России решительный протест в связи с задержанием в Крыму 23-х крымских татар.

«Европейский союз не признает исполнение российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все задержанные украинцы будут незамедлительно освобождены». Так говорится в официальном обращении ЕС к РФ.