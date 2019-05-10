Герцогиня Меган назвала сына в честь кота?

Британский наследник, родившийся 6 мая, мог получить свое имя в честь любимого кота Меган Маркл. Питомец умер, когда герцогиня Сассекская училась в университете, сообщает издание The Sun.

В свое время пушистого друга супруги принца Гарри назвали в честь главного героя комикса - Арчи Эндрюса. По информации журналистов, Маркл в детстве была им буквально "одержима".

"Мать Меган спасла Арчи, он стал важной частью жизни семьи. Меган любила играть с ним и часто говорила о нем со своими друзьями", - рассказали изданию осведомленные источники.

По мнению некоторых представителей ближайшего окружения супружеской пары, вполне возможно, что совокупность этих фактов сыграла не последнюю роль при выборе имени наследника.