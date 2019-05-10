Британская The Telegraph сообщила о вмешательстве Российской Федерации в выборы в ЮАР. Обвинения выглядят, как набор пугалок-штампов, в которых не хватает лишь фигурирования Петрова с Бошировым.

Это уже даже не смешно, а больше - глупо и нелепо. Известная британская газета The Telegraph сообщила: «Россия планировала повлиять на выборы в ЮАР в пользу правящего АНК».

АНК - это Африканский национальный конгресс. В работе на него британцы обвинили приближенного к Владимиру Путину.

«Связанная с Кремлем российская дезинформационная организация попыталась повлиять на всеобщие выборы в Южной Африке в среду в пользу правящего Африканского национального конгресса», - сообщили англичане, - «Организация, связанная с Евгением Пригожиным, бизнесменом, близким к президенту России Владимиру Путину, разработала планы дискредитации южноафриканских оппозиционных партий, в том числе прозападного Демократического альянса».

По версии The Telegraph, в деле оказалась замешанной частная военная компания «Вагнер». Именно с ней традиционно связывают имя Евгения Пригожина, называя его основателем компании.

«Г-н Пригожин, который также связан с военизированной группой Вагнера, находится под санкциями США после того, как его обвинили в управлении онлайн-"фабрикой троллей", чтобы поддержать Дональда Трампа на выборах 2016 года», - таким образом британцы представили Пригожина в своей публикации.

Сама публикация больше похожа на набор каких-то нелепых современных пугалок о России. Если верить западной прессе, ЧВК «Вагнер» уже заполонила чуть ли не весь мир. Многие из этих публикаций на поверку оказываются основанными на слухах и домыслах, попадавшихся на лжи псевдоэкспертов.

Для полноты картины в публикации The Telegraph не хватает зимы, балалайки, медведя в шапке-ушанке и Петрова с Бошировым, которые поехали бы в ЮАР любоваться на шпили с флаконом женских духов.