Огромный таракан заполз на президента Филиппин во время речи

Президент Филиппин Родриго Дутерте стал объектом для разнообразных шуток после того, как на его плечо заползло насекомое внушительных размеров.

Инцидент произошел во время выступления Родриго Дутерте перед сенатом. Филиппинский президент лоббировал своих кандидатов в преддверии промежуточных выборов. Он едва успел приступить к перечислению их достоинств, как на его плече появился большой таракан.

Появление насекомого Дутерте поначалу даже не заметил. Он с ленцой повернулся в сторону помощницы, которая пулей вылетела на сцену и попыталась сбить бумагами таракана с тела президента.

Заметив насекомое, Родриго Дутерте нахмурился, вальяжно сбросил возмутителя спокойствия рукой, а потом пошутил, что таракана ему подослали представители оппозиции. Оппозиция не осталась в долгу. В социальных сетях вспомнили, что именно этот вид тараканов обитает на помойках среди отбросов.

«Таракан, должно быть, понял, что Дутерте - самый дрянной мусор, который он когда-либо видел», - написал пользователь @andy_crush. Ему вторит пользователь под ником @keeyaaraaa: «И я никогда не думал, что скажу это, но хорошая работа, разоблачающая этот мусор, дорогой таракан».