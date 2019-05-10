В команде Зеленского обозначили самую тяжелую проблему современной Украины

Самой тяжелой проблемой современной Украины является продолжающийся военный конфликт на территории Донбасса. Такое заявление сделал Святослав Юраш, представитель команды избранного президента страны Владимира Зеленского.

По словам Юраша, задача новой украинской власти - «выстроить так» нынешний формат мирных переговоров, чтобы было окончено «постоянное кровопролитие на Востоке». Поэтому рассматривается возможность привлечения к урегулированию Великобритании и США, процитировал представителя команды Зеленского интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее в пятницу сообщалось, что в зоне боевых действий в Донбассе произошла перестрелка между украинскими военными и националистами.