Сенатор Олег Морозов призвал главу МВД Эстонии вспомнить прежнее название Тарту

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов призвал главу МВД Эстонии вспомнить прежнее название Тарту. Министр внутренних дел Эстонии, лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме заявил, что Россия удерживает часть территории республики.

В Эстонии обвинили Россию в удерживании части территории республики

По данным Март Хельме, в руках России находится и 5,2% территории Эстонии. По словам российского сенатора, территориальные претензии стран друг к другу могут иметь негативные последствия. Как сказал Морозов, эстонским политикам не стоит вставать "на зыбкую почву территориальных требований", - передает РИА Новости.

Морозов напомнил об истории эстонского города Тарту, который является эстонским значительно меньшую часть своей жизни. "Но в России не принято вспоминать этот факт и его иное название - Юрьев", - подчеркнул политик. "Попытки эстонских политиков встать на зыбкую почву территориальных требований может привести к тому, что эта почва уползет из-под их ног", - сказал сенатор и призвал не мериться исторической правотой.