Дональд Трамп вновь заявил о своём желании выстроить хорошие отношения с Россией и Китаем

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил о своём желании выстроить хорошие отношения с Россией и Китаем. Трамп уже не в первый раз говорит о таком своём желании.

Трамп опять вспомнил, что Германия регулярно платит России «миллиарды долларов за трубопровод» и таким образом даёт средства «так называемому врагу». «Я не хочу её называть врагом, я хочу поладить с Россией. Сейчас хочу поладить и с Китаем, потому что я умный. Глупые люди не хотят ладить», — сказал глава Белого дома, - передаёт RT.

Трансляцию брифинга президента США вёл C-SPAN.

Трамп ранее заявил, что Китай "сорвал сделку" в ходе торговых переговоров.