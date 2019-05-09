В Эстонии обвинили Россию в удерживании части территории республики

Министр внутренних дел Эстонии, лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме заявил, что Россия удерживает часть территории республики. По данным Март Хельме, в руках России находится и 5,2% территории Эстонии.

Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос", — сказал Хельме на правительственной пресс-конференции. "Двойных стандартов быть не должно, до сих пор в руках России находится и 5,2% территории Эстонии", - цитирует его РИА Новости.

Глава эстонского МВД считает, что вопрос должен решаться в рамках международного права. Согласно подписанному в 1920 году Тартускому мирному договору между Эстонией и Советской Россией, Эстонии отошла часть исконно российских земель — Ивангород с прилегающим районом и большая часть Печорского края.

В 1944 году территории были возвращены РСФСР. Ныне это Ивангород Ленинградской области и Печорский район Псковской области. Россия рассматривает Тартуский договор как исторический документ, не имеющий юридической силы.

Партия EKRE, входящая в правящую коалицию, выступает против ратификации пограничного договора с Россией.