Мэр Харькова потребовал вернуть проспекту имя Жукова

Харьковский градоначальник потребовал вернуть историческое название проспекту Жукова. Ранее он был переименован на волне декоммунизации, которая захлестнула Украину.

Свою позицию мэр Харькова Геннадий Кернес высказал публично. На фейсбук-страничке градоначальник написал о петиции, которая появилась на сайте горадминистрации. Мэр Харькова предложил проголосовать за нее. Кернес напомнил о том, что проспект генерала Григоренко раньше назывался именем маршала Жукова.

«Оба достойны увековечивания», - пояснил Геннадий Кернес свою позицию, - «Но спросите тех немногих ветеранов - кого они называли маршалом Победы? И, конечно же, его заслуги в разгроме фашизма - переоценить невозможно».

В петиции на сайте харьковской администрации украинцам предлагается «честно смотреть правде в глаза: Харьков освободила советская армия под командованием маршала Жукова». Для приема петиции необходимо набрать пять тысяч голосов. На момент написания этой публикации под ней уже подписались 4378 человек.

Как пообещал Геннадий Кернес, в случае, если петиция соберет 5000 голосов, он сделает все возможное для того, чтобы проспекту маршала Жукова вернулось его историческое название.