Украинские военные, задействованные в силовой операции Киева в Донбассе, понесли новые потери. Об этом стало известно из сводки, озвученной на брифинге Даниилом Безсоновым, спикером Народной милиции ДНР.

Безсонов рассказал представителям СМИ, что Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали территорию непризнанной республики. В результате обстрела получил ранение 56-летний мирный житель.

Бойцы Народной милиции открыли ответный огонь из оружия, не запрещенного договоренностями об урегулировании конфликта в Донбассе. Военным ДНР удалось уничтожить одного киевского силовика, трое ранены, проинформировал Даниил Безсонов.

Ранее в четверг сообщалось, что в ВСУ озвучили детали многочасового боя с силами ЛНР.