Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в четверг, 9 мая, посетил могилу своего деда, который прошёл всю войну и остался навсегда для него героев. Зеленский призвал народ быть благодарными ветеранам за каждый прожитый день.

"Сегодня я на могиле своего дедушки Семена Ивановича Зеленского. Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов. Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов. Мы должны быть благодарными им каждый день", - поделился будущий президент в Facebook.

Зеленский добавил, что "9 мая. Это наш День Благодарения". По его словам, в этот день народ должен быть благодарен за то, что "бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое", за возможность жить и защитникам Отечества, которые боролись за победу над нацизмом.