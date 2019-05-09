Комбат ВСУ раскрыл детали многочасового боя с военными ЛНР в Луганской области

Вячеслав Власенко, командир батальона «Донбасс» Вооруженных сил Украины, раскрыл подробности многочасового боя с военными ЛНР в районе села Новозвановка в Луганской области. Соответствующую запись Власенко оставил накануне на своей странице в социальной сети Facebook.

Согласно утверждению комбата, противник атаковал позиции киевских силовиков в течение тринадцати часов, используя 120-мм минометы, гаубицы, танки, снайперские комплексы и прочее вооружение. Военным ВСУ удалось не только удержаться на занимаемых ими рубежах, но и дать «мощный огневой ответ», написал Вячеслав Власенко.

Ранее в четверг сообщалось, что бойцы Народной милиции ДНР уничтожили под Мариуполем командира десантно-штурмового отделения 79-й бригады украинской армии.