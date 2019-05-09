Оглашен прогноз астролога о возможном возвращении Порошенко на пост главы Украины

Петр Порошенко может в скором времени вернуться на пост президента Украины. С соответствующим заявлением выступил астролог Александр Валентинович, ставший собеседником журналистов.

По словам предсказателя, его прогноз основан на «инсайдах» нескольких экстрасенсов. У этих медиумов были видения, в которых фигурировали военная техника и люди в форме, отметил Валентинович.

Астролог предположил, что в ближайшем будущем может вспыхнуть противостояние между украинцами, поддержавшими на выборах Порошенко, и сторонниками избранного главы государства Владимира Зеленского. Вероятность реализации данного сценария значительно возрастет, если церемония вступления в должность Зеленского пройдет 28 мая, процитировал Александра Валентиновича сайт российского телеканала «Царьград».