В Черногории приговорили двух россиян к тюремным срокам за попытку госпереворота

Высший суд Черногории приговорил двух россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова к тюремным срокам, признав их виновными в подготовке госпереворота. По словам судьи, два россиянина инициировали попытку госпереворота и снабжали других участников деньгами и инструкциями.

"...умышленно участвовали в совершении преступления с намерением запугать граждан Черногории, напасть на жизнь и здоровье другого лица, поставить под угрозу основы общественного строя Черногории и предотвратить вступление Черногории в НАТО", - передаёт слова судьи РИА Новости.

Сообщается, что Андрей Шишмаков приговорён к 15 годам лишения свободы, Владимир Попов - к 12 годам.

По данным источника, фигурантами дела являются ещё 12 человек, которым тоже назначены различные тюремные сроки.

Напомним, что в октябре 2016 года в Черногории состоялись всеобщие парламентские выборы. В тот же день власти страны заявили, что была предотвращена попытка государственного переворота, который собирались устроить местные оппозиционеры, в том числе начали разыскивать россиян - Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова.