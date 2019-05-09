Кравчук рассказал, как на выборах его хотели подкупить у Порошенко

Первый президент Украины Леонид Кравчук признался в попытке подкупа, которую предприняли сторонники проигравшего Порошенко, на минувших выборах.

Признание Леонида Кравчука прозвучало в эфире украинских СМИ. Первый президент Украины рассказал, как он инкогнито проверял кандидатов на пост президента.

«Я надел кепку, зашел в палатку Тимошенко и в палатку Порошенко», — вспомнил экс-глава Украины: «В палатке Порошенко мне сразу предложили заполнить анкету. Если я заполню, сказали, мне дадут 1000 гривен».

По словам Кравчука, никакую анкету он заполнять не стал. Пообещал подумать и вернуться позднее.