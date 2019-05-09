Правительство Германии планирует выделить более €9 млн на мемориалы советским солдатам в Берлине

В пресс-службе ведомства госминистра по делам культуры и СМИ Германии Моники Грюттерс сообщили, что правительство Германии готово выделить более девяти миллионов евро на санацию мемориальных памятников, которые были воздвигнуты в честь советских солдат в Берлине.

"Ввиду исключительной важности находящихся в немецкой столице советских мемориалов, ФРГ осуществляет поддержку мемориалов в Трептов-парке и в Тиргартене...Берлин планирует в настоящее время...провести санацию этих мемориалов,...в течение следующих трех лет. Для этого федеральное правительство выделяет в общей сложности до €9,12 млн", - передаёт РИА Новости заявление пресс-службы.

В заявлении отмечается, что согласно "германо-советскому договору о соседстве" от 1990 года, Германия обязана уважать, поддерживать и сохранять памятники, посвящённые памяти павших воинов Красной Армии и установленные на территории страны.