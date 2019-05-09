Под Кривым Рогом людей, ехавших на День Победы, забросали камнями
9 мая 2019, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]
На Украине радикалы напали на людей, которые ехали в Днепр на празднование Дня Победы, забросав их камнями. Об этом заявил депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.
По словам очевидцев, в результате нападения у автобусов были повреждены лобовое и задние стекла. Полиция проводит проверку, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
"Пряча лица за балаклавами, они напали на пенсионеров, людей с детьми, которые ехали отдать дань памяти подвигу нашего народа, победившего нацизм", - отметил Вилкул в своем Facebook.
Политик отметил, что данные действия, по его мнению, совершили "моральные уроды" и пообещал, как народный депутат, защитить людей и взять под контроль расследование этого преступления.