В ДНР сделали экстренное заявление о новой атаке украинских силовиков в Донбассе

В Народной милиции непризнанной ДНР сделали экстренное заявление о новой атаке украинских силовиков в Донбассе. Инцидент произошел под Горловкой.

В заявлении, оказавшемся в распоряжении интернет-издания «Русская весна», говорится, что накануне бойцы подразделения «Азов» (запрещенная в России организация) обстреляли с позиций, расположенных в районе населенного пункта Зайцево (северное), блокпост. В ходе атаки использовались крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обошлось без жертв.

Случившееся является террористическим актом в отношении мирного населения Донбасса, отметили в Народной милиции.

Ранее бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков сообщил об ожесточенных артиллерийских боях под городом Докучаевском.