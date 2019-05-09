О кадровых перестановках станет известно после инаугурации, - сообщили в штабе Зеленского

Представитель штаба избранного президента Украины Дмитрий Разумков заявил, что Владимир Зеленский расскажет о кадровых перестановках в стране после своей инаугурации.

"Думаю, что первые кадровые предложения и законодательные инициативы вряд ли должны звучать в день инаугурации - это не совсем тот момент, когда нужно озвучивать эти вещи. Но то, что это должно произойти в ближайшем будущем после инаугурации, думаю, да", - передаёт слова Разумкова RT со ссылкой на украинские источники.

Представитель команды Зеленского отметил, что имена будущих глав Службы внешней разведки и Службы безопасности Украины не стоит называть до их официального назначения.