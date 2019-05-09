Экс-министр ДНР сообщил об ожесточенных боях под Докучаевском и потерях ополчения

В районе города Докучаевска, контролируемого властями ДНР, идут ожесточенные артиллерийские бои, Народная милиция республики несет «чувствительные потери». Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал Игорь Стрелков, бывший министр обороны самопровозглашенного государства.

Согласно информации, оказавшейся в распоряжении Стрелкова, Вооруженные силы Украины пытаются при помощи комбинации массированных артиллерийских обстрелов и продвижения по нейтральной зоне выдавить ополченцев с занимаемых позиций и охватить Докучаевск, максимально перерезав ему коммуникации с востока и с севера. Киевские военные применяют самую тяжелую полевую артиллерию - 152-мм гаубицы, отметил бывший министр.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бойцы Народной милиции ДНР уничтожили киевских силовиков в ответ на гибель своего сослуживца.