Бывший вице-президент США Джозеф Байден ставил на государственную службу на Украине "своих людей" и осуществлял их спонсирование. За год до выборов президента в США на свет выходит много фактов, которые компрометируют тех или иных американских политиков. Одним из главных конкурентов Дональда Трампа является именно Джозеф Байден.



В настоящее время в СМИ появляется информация о вмешательстве чиновника в дела Украины. В частности приводятся сведения о продвижении интересов министра экологии Украины Николая Злочевского и лоббирование деятельности компании "Burisma", в состав директоров которой вошли видные американские политики и их дети. Их присутствие там щедро оплачивалось. Но сын Байдена, который также вошёл в состав совета директоров компании, отрицает своё причастие и участие отца в политических делах Украины.



Вместе с этим Байден манипулировал правоохранительной системой «Незалежной». Согласно информации, опубликованной в СМИ, Байден диктовал, каким должен быть исход событий по тем или иным уголовным делам. Если его мнение не учитывалось, США могло остановить предоставление кредитов Украине.



Бывшие украинские высокопоставленные сотрудники правоохранительной системы имеют неопровержимые факты вмешательства США в политические дела страны. По указке Байдена на Украине с государственной службы убирались все неугодные люди. Впрочем, и сами украинские политики не особенно отрицают, что их курирует вашингтонский обком через посольство США в Киеве. Все более-менее серьёзные кандидаты на пост президента первым делом летят в США, где пытаются встретиться со своими кураторами и заручиться их поддержкой в обмен на повышенные обязательства. Одну из таких попыток совершил и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, но его не пригласили в Белый дом, и он потерял власть в Грузии, правда, потом вынырнул в качества губернатора Одесской области Украины.



Если американские спецслужбы возьмут таки в разработку экс-вице-президента США Джона Байдена, то не видать ему не только поста президента страны, но и свободы.



