Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш заявил, что закон о государственном языке, принятый Верховной радой, можно назвать "кнутом". По его мнению, законопроект может иметь обратное воздействие.

В Раде приняли закон об украинском языке

"Лично для меня то, что несет больше "пряников" в процесс украинизации, является гораздо лучшим методом. Ведь если мы позволим таким "кнутам" множиться относительно украинского языка, то со временем увидим негативные последствия", - передаёт слова Юраша РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Представитель команды Зеленского добавил, что подобные действия могут замедлить в развитии процесс украинизации страны, поэтому стоит распространять украинский язык более "органично".

Напомним, что 25 апреля 2019 года депутаты Верховной рады приняли закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому украинцы обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизнедеятельности.