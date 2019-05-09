Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на высказывание президента Украины Петра Порошенко о том, что участники "Бессмертного полка" - "ряженные". По словам сенатора, его цинизму нет предела.

Порошенко некорректно высказался про акцию "Бессмертный полк"

"Порошенко вновь показал, что его цинизм не имеет предела. Ряженых пусть поищет среди любезных его сердцу участников факельных шествий и наследников дивизии СС «Галичина»", - написал Пушков в Twitter.

Cенатор отметил, что против Бессмертного полка он бессилен, а украинский народ давно ему вынес свой приговор.

Ранее сообщалось, что действующий глава Украины некорректно высказался в адрес акции "Бессмертный полк", которая ежегодно проходит в День Победы по всему миру.