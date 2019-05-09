Пушков оценил высказывание Порошенко про участников "Бессмертного полка"
9 мая 2019, 07:44 [ «Аргументы Недели» ]
Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на высказывание президента Украины Петра Порошенко о том, что участники "Бессмертного полка" - "ряженные". По словам сенатора, его цинизму нет предела.
"Порошенко вновь показал, что его цинизм не имеет предела. Ряженых пусть поищет среди любезных его сердцу участников факельных шествий и наследников дивизии СС «Галичина»", - написал Пушков в Twitter.
Cенатор отметил, что против Бессмертного полка он бессилен, а украинский народ давно ему вынес свой приговор.
Ранее сообщалось, что действующий глава Украины некорректно высказался в адрес акции "Бессмертный полк", которая ежегодно проходит в День Победы по всему миру.