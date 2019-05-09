Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался в адрес акции "Бессмертный полк", которая ежегодно проводится по всему мину в День Победы. По его мнению, все участник - просто "ряженные полки".

"Победа над нацизмом 74 года назад - это не повод водить ряженые "Полки Бессмертных" по всему миру", - передаёт слова главы государства РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Порошенко добавил, что за несколько лет в Украине сформировалась своя идея празднования победы во Второй Мировой войне, "приближенная к общеевропейской традиции". По его словам, украинский народ смог открыть для себя новые страницы трагической истории, которые от него тщательно "скрывались и замалчивались".

"За время независимости мы ничего не забыли и ничего не изменили из того, что было правдой", - отметил президент.