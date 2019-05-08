В Госдуме отреагировали на решение о признании российских паспортов недействительными в Украине

Зампредседатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа оценил ситуацию о признании недействительными российские паспорта, выданные жителям Донбасса. По его словам, это решение только усложнит выдачу документа людям.

"Это больше похоже на акцию, нацеленную на то, чтобы заложить людям сомнения, что они смогут этими паспортами пользоваться и в России, и на Украине. Но люди могут иметь два паспорта. Таких людей огромное число, то же самое будет здесь", - передают слова политика "Известия".

Алексей Чепа отметил, что, если Украина соберётся просить зарубежные страны поддержать их решение по российским паспортам, то навряд ли они прислушаются к этому.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Украины официально признал недействительными паспорта РФ, которые были выданы жителям Донбасса.