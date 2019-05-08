8 мая – День Победы в Европе

День Победы в Европе – праздник, который отмечают большинство стран Западной Европы. День, когда наступила капитуляция Германии и завершилась Вторая мировая война в Европе.

День Победы! Этот праздник отмечается во всем мире. В России День Победы над фашизмом отмечается 9 мая. Символ праздника – георгиевская лента. В странах Западной Европы праздник официально отмечают 8 мая. И символ – красный мак.

Латвия сегодня почтила память жертв нацизма. Прошли официальные мероприятия в Риге и других городов Латвии. Было выступление официальных лиц страны.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич прокомментировал Праздник Победы.

«Сегодня Латвия отмечает День разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. Мы благодарны тем, кто боролся с нацизмом, восстановив свободу, и напоминаем миру, что страны Балтии независимость от советской оккупации получили гораздо позже».

А завтра 9 мая! Синоптики прогнозируют, что в Латвии наступит значительное потепление.

Это природа салютует Дню Победы!