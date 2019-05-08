Зеленский сфотографировался с ветераном-националистом и советским офицером

Избранный президент Украины Владимир Зеленский попозировал на фото вместе с двумя ветеранами: связной националисткой из УПА (запрещенной в РФ террористической организацией) и советским офицером.

Снимок достаточно неоднозначный и Зеленский, похоже, хочет выглядеть миротворцем. Многие СМИ так его и окрестили, пояснив, что шоумен-политик «помирил ветеранов красной армии и УПА». На официальной фейсбук-страничке Зеленского появилось фото, на котором он позирует возле двух стариков, пожимающих друг другу руки.

«Капитан первого ранга морской пехоты ВМФ СССР, участник Второй мировой войны. Награжден многочисленными орденами и медалями», - представлен в подписи к фото один ветеран. Тут же описание визави: «Параскева Васильевна Зеленчук-Потяк. В 13 лет стала связной в УПА. Передавала информацию, провиант, плела свитера».

Возможно, для Украины этот снимок и выглядит историческим, и на нем Зеленский выступает как примиритель. На самом деле, поступок шоумена неоднозначный. Связная с запрещенной в РФ террористической организации УПА была пособницей фашистов. Встреча политика с ней означает что-то вроде предложения пересмотра итогов Второй мировой войны с последующим оправданием Гитлера, концлагерей и геноцида различных этносов.