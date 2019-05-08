Захарова призвала МИД Украины учить историю

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на публикацию Министерства иностранных дел Украины о праздновании окончания Второй Мировой войны. В сообщении с поздравлением неверно указана дата окончания исторического события.

Представитель МИД выложила скриншот публикации на своей странице в социальной сети и напомнила украинцам, что "День окончания Второй Мировой войны отмечается 2 сентября".

"Доигрался сведомый режим, переписывая историю. Потерялся во вселенной. Что празднуют? Что отмечают? Все смешалось в освобожденных от исторической памяти головах... Кидаю ссылку на англоязычную Wikipedia. Ещё раз для особо талантливых: Вторая Мировая война (WW2) завершилась 2 сентября 1945 года", - написала Захарова в Facebook.