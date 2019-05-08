Чиновницу уволили за пикантные фото и видео

Чиновники - тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Хорошей жизни хотят все, о больших деньгах мечтают многие. Не стала исключением и ныне уже экс-чиновница Соня Пеллиццари.

Судя по всему, зарплаты госслужащих в Аргентине не так высоки, как хотелось бы чиновнице департамента Ла-Плата. А потому девушка решила организовать себе дополнительный заработок и занялась модельным бизнесом.

Однако, свое занятие для получения вспомогательного дохода так именует лишь сама Соня. На службе же, узнав о таком (прямо скажем, неординарном) увлечении сотрудницы, приняли решение девушку немедленно уволить...