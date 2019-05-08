Стало известно имя сына принца Гарри и Меган Маркл
8 мая 2019, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]
Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали имя своему первенцу, который родился 6 мая, при рождении он весил 3 килограмма 300 граммов. В среду, 8 мая, ребёнка впервые увидела королева Великобритании Елизавета II.
Королевская чета решила назвать своего ребёнка - Арчи. Титул нового члена семьи не назван.
"Герцог и герцогиня Сассекские рады назвать имя их первого ребенка: Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор", - написали на официальной странице королевской семьи.
Ранее сообщалось, что в среду, 8 мая, в сети были опубликованы первые фотографии сына британского принца Гарри и его супруги Меган.
Посмотреть эту публикацию в Instagram