Стало известно имя сына принца Гарри и Меган Маркл

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали имя своему первенцу, который родился 6 мая, при рождении он весил 3 килограмма 300 граммов. В среду, 8 мая, ребёнка впервые увидела королева Великобритании Елизавета II.

В сети появились первые фотографии сына принца Гарри и герцогини Меган

Королевская чета решила назвать своего ребёнка - Арчи. Титул нового члена семьи не назван.

"Герцог и герцогиня Сассекские рады назвать имя их первого ребенка: Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор", - написали на официальной странице королевской семьи.

Ранее сообщалось, что в среду, 8 мая, в сети были опубликованы первые фотографии сына британского принца Гарри и его супруги Меган.