Финский миллионер готов эмигрировать из-за дискриминации богатых

Известный миллионер Куйсла из Финляндии был оштрафован на сумму более 50 тысяч евро за нарушение скоростного режима. Недавно в стране приняли новую систему наказания за нарушения законов. Согласно новой схеме, чем выше доход у гражданина, тем больший штраф будет выписан.



Миллионер превысил скорость на 23 километра и получил 8 поденных штрафов. Согласно информации от налоговой инспекции, богач заработал за прошлый год более шести миллионов евро. Таким образом, сумма штрафа составила около 50 тысяч евро. Сам миллионер высказался на своей странице в сети, что хочет уехать из страны. В Финляндии весьма сложно жить человеку с большими доходами, добавил он, и указал на отсутствие справедливости в стране.



Тема привязки уровня наказания к уровню дохода является активно обсуждаемой во многих государствах. И в России Центр организации дорожного движения неоднократно предлагал увеличить размер штрафов для состоятельных граждан. Однако на деле всё свелось к общему желанию улучшения безопасности на дорогах страны.



