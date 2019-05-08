Еврейская община Латвии просит Генерального прокурора возобновить уголовное дело против нациста ВОВ

Совет еврейских общин Латвии обратился к Генеральному прокурору страны с заявлением о возобновлении уголовного процесса против главного латышского нациста времен ВОВ Герберта Цукурса.

В октябре 2018 года прокурор Отдела по особо важным делам Уголовно-правового департамента Генеральной прокуратуры принял решение о прекращении уголовного процесса против пособника нацистов времен ВОВ Герберта Цукурса. Латвийская прокуратура посчитала, что в действиях Цукурса «не было констатировано состава преступления против еврейского народа».

Еврейская община Латвии оскорблена таким решением.

Во время ВОВ Герберт Цукурс входил в «команду Арайса», которая занималась уничтожением евреев на территории Латвии. Данная «команда» находилась в прямом подчинении «Einsatzgruppe A» - составной части СД, которая была признана преступной организацией на Нюрнбергском трибунале. Но это не остановило прокуратуру Латвии «сделать» из Цукурса национального героя страны.

Кстати, после войны Цукурс не был судим. Он просто бежал в Бразилию. И был убит спецслужбами Израиля в Уругвае в 1965 году.

Преступление против человечности не может остаться без наказания. Дело против пособника нацистов возобновили в Латвии. Но вместо наказания, как оказалось, из тирана пытаются сделать «героя».

В заявлении еврейской общины в генеральную прокуратуру указывается на новые обстоятельства, которые ранее не были известны. Дело в том, что латвийские правоохранительные органы ссылались на то, что нет живых свидетелей преступлений Цукурса, а предоставленные документы из России, Бразилии и иных стран, Генеральная прокуратура Латвии не посчитала основанием для признания его преступником.

Факты есть! И их предоставила еврейская община Латвии.

Есть свидетельства проживающего на территории Израиля частного лица, который лично видел Цукурса и наблюдал за его действиями на территории Рижского гетто во время массового расстрела евреев.

Есть воспоминания узника гетто Абрама Шапиро, которые предоставлены его наследниками. Семья Шапиро была выселена Цукурсом из их квартиры, а сам пособник нацистов обосновался в ней. Юный Абрам Шапиро был отправлен Цукурсом на принудительные работы в гараж «команды Арайса». Вся семья, кроме Абрама, была уничтожена этой «командой».

Совет еврейских общин Латвии отмечает, что имеются другие многочисленные свидетельства о преступлении Цукурса, собранные в разных странах в послевоенный период. Совет еврейских общин считает, что прокуратура Латвии просто проигнорировала эти свидетельства. Но эти факты имеются в поданном вновь заявлении.

Конечно, многие узники Рижского гетто и участники тех кровавых событий, уже ушли из жизни, но это не должно стать препятствием против восстановления справедливости.

Такое преступление против человечности, которое совершил латвийский нацист Цукурс, не должно остаться без наказания.

Совет еврейских общин Латвии не собирается поощрять действия прокуратуры Латвии. Они готовы в рамках уголовного процесса доказать, что совершено преступление против человечности.

Татьяна Тимука. Спецкор в странах Прибалтики.