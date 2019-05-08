В Кремле отреагировали на признание российских паспортов недействительными в Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям Донбасса. По его словам, выдача паспортов всё равно продолжится, несмотря ни на что.

"Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые попадают под действие президентского указа", - передаёт слова Пескова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Украины официально признал паспорта РФ, которые были выданы жителям Донбасса, недействительными на украинской территории, в том числе министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила, что граждане Украины, получившие российские паспорта, могут быть лишены социальных выплат и пенсий.