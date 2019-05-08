В Украине планируют лишать пенсий из-за получения российского паспорта

В среду, 8 мая, министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила, что граждане Украины, получившие российские паспорта незаконным способом, могут быть лишены социальных выплат и пенсий.

Киев официально признал выданные в Донбассе российские паспорта недействительными

"Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий", - написала министр в Facebook.

Фриз отметила, что паспорта, выданные в Новошахтинске и с. Покровское Ростовской области не будут признаваться.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Украины официально признал паспорта Российской Федерации, которые были выданы жителям Донбасса, недействительными на украинской территории.