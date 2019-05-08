МИД РФ принял решение выслать двух шведских дипломатов

Представитель Министерства иностранных дел Швеции Патрик Нильссон сообщил, что МИД России принял решение выслать из страны двух шведских дипломатов. Такой ответ последовал на отказ Швеции продлить визы двум российским представителям внешнеполитического ведомства.

"Швеция ранее сообщила, что виза одного из российских дипломатов не может быть продлена, позже мы ответили отказом на (другие) запросы со стороны российского посольства", - передаёт слова Нильсона издание "Expressen".

Дипломат добавил, что сожалеет о том, что Россия приняла такое решение.

Ранее МИД РФ уже совершал подобные ответные действия в отношении шведских коллег.