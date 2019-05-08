В Словакии надеются на улучшение отношений России и Европы

Спикер Национального совета (парламента) Словацкой Республики Андрей Данко заявил, что готов бороться за сближение России и Европейский стран. По его мнению, ограничительные меры против РФ - "большая глупость".

"Я всегда буду бороться за то, чтобы европейские народы имели контакты с Российской Федерацией, я всегда буду говорить о том, что санкции существующие - это большая глупость. И надеюсь, что отношения Европы и России улучшатся в ближайшем будущем. Я также надеюсь, что нам удастся в июне организовать встречу российских и словацких предпринимателей", - передаёт его слова РИА Новости.

Данко поблагодарил спикера Госдумы Владимира Володина за приглашение посетить Россию и принять участие в качестве почётного гостя в параде Победы.

"Я в уважении склоню голову перед вашим героизмом и поблагодарю за возможность жить в мире и свободе. Без ваших отцов, без ваших матерей, дедов и прадедов мы не могли бы сегодня свободно жить", - отметил спикер.

Ранее в среду, 8 мая, прошла встреча Володина и Данко. В ходе переговоров обсуждалось дальнейшее развитие взаимоотношений между парламентами двух стран и эффективное взаимодействие России и Словакии.