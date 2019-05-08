Порошенко ничего не грозит по делу о Евромайдане

Украинский президент не явился на допрос в Генпрокуратуру по делу о гибели людей во время Евромайдана. О причинах неявки никто не сообщил. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Прокурор сообщил, что Порошенко за два года так и не подписал протокол первого допроса, в связи с этим документ не имеет процессуального статуса, передает НСН.

Сотрудники прокураторы пригрозили, что в случае повторной неявки суд оштрафует Порошенко, а потом его могут доставить на допрос принудительно. Экс-президент регионального института политических коммуникаций заявил, что Порошенко ничего не грозит по этому делу даже после истечения срока его президентских полномочий.

Также, как отмечает News.ru, Зеленский действительно может возбудить уголовное дело в отношении Порошенко, но лишь для того, чтобы снискать поддержу у украинцев.