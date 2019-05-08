Следком возбудил новое уголовное дело против боевиков ВСУ

Российский следственный комитет возбудил уголовное дело по факту недавних новых обстрелов на Донбассе, в результате которых погибли мирные люди. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Нынешнее уголовное дело возбуждено по части первой статьи 356 УК РФ «применение запрещенных средств и методов ведения войны». Сейчас идут следственные действия. Сыщики устанавливают виновных и причастных к совершению преступления.

Накануне в районе Еленовки произошел обстрел автомобиля, в котором находился 36-летний мирный житель. Он получил ранения. Стрельба велась с позиций ВСУ.

Еще один инцидент был зафиксирован на кладбище в Пролетарском районе Донецка. Оно было заминировано украинскими военнослужащими. 69-летняя жительница Донецка производила уборку одной из могил, задела инициирующее устройство. Мина подорвалась. Женщина получила множественные ранения.