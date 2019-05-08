В сети появились первые фотографии сына принца Гарри и герцогини Меган

Днем в среду, 8 мая, в сети были опубликованы первые фотографии сына британского принца Гарри и его супруги Меган. Первенец пары появился на свет два дня назад, при рождении он весил 3 килограмма 300 граммов.

Гарри, Меган и их новорожденный сын появились сегодня на фото-колле в Виндзорском замке. Счастливый отец держал на руках малыша в белом одеяле и светлой шапочке. Новоиспеченные родители пообщались с журналистами и сообщили, что невероятно счастливы. Бывшая американская актриса отметила, что теперь у нее в жизни есть двое прекрасных мужчин.

Многие отметили, что Меган прекрасно выглядит: для появления перед камерами она выбрала белое платье и бежевые туфли на каблуке. На ее лице был легкий макияж, а волосы были идеально уложены.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke & Duchess of Sussex (@harryandmeghan2018)8 Май 2019 в 4:47 PDT