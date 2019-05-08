Видео уничтожения ВСУ бронетехники ополченцев Донбасса выложил украинский офицер

В сети появилось видео уничтожения киевскими военными бронетехники ополченцев Донбасса. Данным роликом с подписчиками своего YouTube-канала поделился Анатолий Штефан, офицер Вооруженных сил Украины.

Согласно утверждению Штефана, ВСУ решили атаковать противника в ответ на обстрелы на Светлодарском направлении. Украинским военным удалось уничтожить две БМП. Безвозвратные потери ополчения составили три человека, еще один получил ранения, отметил офицер в описании к выложенному им видео.

Конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Ранее в среду сообщалось, что на Украине раскрыли роль нового командующего силовой операцией Киева в регионе Александра Сирского в «дебальцевском котле».