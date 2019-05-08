США попались на открытии нового концлагеря в Сирии?

В подконтрольном американцам лагере сирийских беженцев «Эль-Холь» гибнут дети. Об сообщается в сообщении, которое распространило российское минобороны совместно с сирийской стороной с пометкой срочно.

Острая нехватка предметов первой необходимости, еды, чистой питьевой воды и средств гигиены стали нормой для лагеря беженцев «Эль-Холь». Люди вынуждены не жить, а выживать, ютясь в землянках и в ветхих многоместных палатках.

Из-за жуткой антисанитарии ежедневно в лагере гибнут до десяти человек. Квалифицированную медицинскую помощь можно получить в соседнем городе Хасеке. Но за выход с территории лагеря его администрация требует 500 долларов.

Нормы размещения превышены в разы. В невыносимых условиях в лагере «Эль-Холь» живут 73,5 тысяч человек. Больше половины из них подростки. Больше 47 тысяч обитателей форменного концлагеря — дети в возрасте до 12 лет.

Лагерь находится под контролем военных представителей США. Российское оборонное ведомство распространило совместное заявление с призывом в адрес США о выполнении норм международного гумправа и обеспечении прямого доступа международных гуманитарных структур в лагерь.

Ранее подобная ситуация фиксировалась в лагере беженцев «Рукбан». Он был также в зоне американского влияния. В настоящий момент в этом лагере ситуация, хоть и остается вопиющей, но уже стабилизируется.