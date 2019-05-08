Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек в среду, 8 мая, прокомментировал ситуацию, сложившуюся с оставшимися на территории полуострова украинскими истребителями МиГ-29.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что около десяти украинских МиГ-29, оставшихся на авиабазе "Бельбек" в Крыму, находятся в крайне плачевном состоянии и восстановлению не подлежат.

Бальбек в беседе с RT отметил, что украинские истребители уже пятый год ржавеют на базе и за это время фактически перестали быть боевыми единицами. По его словам, для Киева это "незаживающая рана" и повод для постоянных обвинений в адрес России. "И никого не смущает, что в крымской группировке нет МиГ-29", – добавил Руслан Бальбек.