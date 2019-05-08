СМИ: герцогиня Меган заявила, что уже хочет второго ребенка

Герцогиня Сассекская Меган, которая впервые стала матерью всего два дня назад, заявила, что хочет второго ребенка. Соответствующую информацию предоставил в среду источник в королевской семье.

Ранее стало известно, что роды прошли удачно. Мать и новорожденный мальчик чувствуют себя хорошо. Очевидно, рождение ребенка стало для Меган огромной радостью, вследствие чего она хотела бы испытать это еще раз, сообщает издание Express.

Отметим, что, согласно слухам, именно сегодня британский принц Гарри и его супруга представят публике сына и расскажут, как его назвали. Самыми вероятными именами для мальчика среди поклонников королевской семьи считаются Артур, Филипп и Джеймс. Есть версия, что малыша назовут Спенсер – в честь его бабушки принцессы Дианы, которая в девичестве носила такую фамилию.