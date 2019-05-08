Посольство РФ ожидает реакции властей Австрии на осквернение памятника советским солдатам

Посольство Российской Федерации в Австрии ожидает реакции австрийских властей на очередное осквернение памятника советским солдатам-освободителям, расположенного на площади в центре Вены.

В посольстве подчеркнули, что попытка преступников осквернить светлую память о подвиге советского народа бросает вызов правоохранительной системе Австрии. Российская сторона ожидает самой решительной реакции на данный инцидент от австрийских коллег, передает ТАСС.

Напомним, перед Днем Победы неизвестные вандалы залили постамент памятника на площади Шварценбергплац в столице Австрии красной краской.