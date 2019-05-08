На Украине раскрыли роль нового главы ООС в Донбассе в «дебальцевском котле»

Евгений Шевченко, бывший участник военного конфликта на востоке Украины, раскрыл роль нового главы операции Объединенных сил в Донбассе Александра Сирского в «дебальцевском котле». Соответствующий пост Шевченко разместил в Facebook.

Автор публикации напомнил, что 9 февраля 2015 года противник без боя взял под контроль село Логвиново, таким образом перекрыв трассу Бахмут - Дебальцево и образовав «котел». По словам Шевченко, это стало возможным потому, что за несколько часов до атаки по приказу Александра Сирского, который в тот момент являлся начальником штаба антитеррористической операции (бывшее название ООС), из Логвиново вывели все украинские подразделения.

Кроме того, экс-участник АТО заявил об ошибках Сирского в ходе попыток разблокировать попавшие в окружение войска. Так, Евгений Шевченко указал на отсутствие поддержки со стороны разведки и артиллерии во время штурма.

В Донбассе с весны 2014-го продолжается вооруженное противостояние между силами ДНР и ЛНР и киевскими военными. Ранее в среду сообщалось, что украинский политолог Михаил Погребинский обозначил обязательное условие возвращения самопровозглашенных республик в состав страны.