На Шри-Ланке задержаны семь человек, которые хотели стать террористами-смертниками

На Шри-Ланке были задержаны семь человек, которые проходили подготовку в одном из лагерей террористов и готовились стать смертниками. Об этом сегодня сообщил источник в полиции островного государства.

Согласно последней информации, все задержанные считают себя членами группировки, связанной с террористической организацией "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России, передает издание Daily Mirror