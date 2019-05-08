Латвийские историки утверждают, что концлагерь Саласпилс был лагерем трудового воспитания

Сегодня, 8 мая, в Латвии отмечают День памяти жертв Второй мировой войны и разгрома нацизма.

Памятные мероприятия проходят в Риге и Саласпилсе.

Итак, Саласпилс. Что о нем известно тем, кто знаком с историей ВОВ?

Многие знают, что в годы самой страшной в истории человечества войны, на территории Саласпилса был лагерь смерти, в котором были замучены десятки тысяч человек. Сегодня латвийские историки утверждают, что это был лагерь трудового воспитания. Все остальное – «происки» советского режима.

Итак, лагерь смерти или трудовой лагерь?









Мне очень сложно приходить к мемориалу в Саласпилсе. Там реально стонет земля. Стонет от той боли, которые испытали узники этого лагеря. Я ощущаю это на физическом уровне. В голове не укладывается, а о каком трудовом лагере идет речь?

Когда я только начинала карьеру журналиста, то мне посчастливилось поговорить с одной женщиной. Валентина Бинкевич. Узница лагеря Саласпилс. Никогда не забуду, что она мне рассказала.









« Я вспоминаю те дни. Была совсем девочкой, но помню все. Я хотела забыть, но не получается. Сколько там истязаний, унижений. Нас травили собаками, обливали зимой холодной водой, топтали ногами. Мы простаивали часами под дождем и снегом. Жили в бараках, которые не отапливались. Дети жили отдельно. Совсем слабенькие дети сходили с ума. Я помню и никогда не забуду, как крыса ела ножку младенца. Видимо, женщина родила и ее ребенка выбросили. Мы много работали: носили огромные кастрюли с коричневой жидкостью. Я была сильно ослаблена и вылила на себя горячую жидкость. Мне до сих пор снятся кошмары: убивают, издеваются, мучают».

Она была узницей лагеря Саласпилс.

На месте лагеря смерти стоит мемориал.

Что он символизирует?

В 1967 году был открыт, на месте лагеря, один из самых больших комплексов в Европе в память о жертвах нацизма. Это в Саласпилсе.

Мемориал образуют бетонная стена длиной 100 метров. Это символ границы между жизнью и смертью. На территории бывшего лагеря стоят скульптуры: мать, несломленный, униженная, клятва, протест, солидарность, Рот Фронт.









Говорят, что память дается человеку в наказание. Это так. Но память – напоминание людям о тех безвинных жертвах, которые погибли во имя жизни.

Сегодня около мемориала в Саласпилсе состоится памятная церемония, в которой примет участие глава МИД Эдгарс Ринкевич. А чиновники из городской думы Саласпилса возложат цветы к памятнику погибшего советского солдата.

В Домском соборе прошло богослужение памяти погибших в войне.

Память, боль, память. Светлая память погибшим!